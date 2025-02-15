Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.