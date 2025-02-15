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Gündem
AA 15.02.2025 18:24

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Konakovic ve Bayramov ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüştü.

Fidan ve Konakovic görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Bosna Hersek'teki gelişmeler ve Balkanlar'daki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersekli ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

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Azerbaycan Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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