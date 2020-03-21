Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya küresel ölçekte yayın yapıyor. İşte böylesine büyük bir organizasyonda hem koronavirüs tedbiri almak hem de yayınların sürekliliğini sağlamak bir hayli önemli.

Peki bu önlemler nasıl alınıyor? TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve diğer ilgililer alınan önlemleri anlattı.

Eren: Hem yayınlarımızda bu konuyu işliyor hem de kurumda tedbir alıyoruz

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren:

"Biz TRT olarak özellikle son yıllarda, insanı merkeze alan bir yayın anlayışına sahibiz. Temel meselenin insan hayatı olduğu bir dönemde de biz hem yayınlarımızda bu konuları işliyoruz hem de kurumumuzda bununla ilgili tedbirleri alıyoruz."

TRT'de Koronavirüse karşı tedbirler, Türkiye'de hastalık tanısı konulmadan günler öncesinde başladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren:

"Birincisi kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızın sağlığını korumak tedbirler almak, ikincisi de kamu yayıncısı olarak böyle zor zamanlarda yayınımızı aksatmadan devam ettirebilmek. Böyle dönemlerde yayınlarımızı bir adım daha ileri taşımak ve ihtiyaç duyulan yayıncılığı yapabilmek"

Sosyal etkiyi azaltmak için saha ve masa ekipleri ayrıldı

TRT personelinin çalışma saatleri ve şekli yeniden düzenlendi. Saha ve masa ekipleri birbirinden ayrıldı.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan:

"Bir kısım personelimiz dışarıdan çalışıyor yani ofise gelmiyor. Evinden dışarıdaki işe gidiyor. Dışarıdaki işinden tekrar evine dönüyor. Böylece personelimiz, arkadaşlarımız arasında kameramanlarımız muhabirlerimiz arasında etkileşimi olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Bir de yayının sürekliliği için yedekleme sistemi planlaması yapıyoruz."

Son 20 günde yurt dışı görevinden dönenler karantina için eve gönderildi

Kurumda son 20 günde yurt dışı görevinden dönen personel karantina için evlerine gönderildi.

TRT Dış İlişkiler Daire Başkanı Sabri Kızılkaya:

"Yurt dışı görevlendirmelerde ve yurt dışı seyahatlerde personelimize yönelik 14 gün evde kal kuralını 25 Şubat'tan itibaren uygulamaya başladık"

Personelinin doğru bilgiye ulaşması için iç iletişim mekanizması çalışıyor

Çalışanlar alınan tedbirler konusunda anlık olarak bilgilendirildi.

TRT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Er:

"Tabi en önemlisi, ülkemiz ve TRT için doğru bilgiyi vermek. Maalesef bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği var. Biz de çalışanlarımız için en doğru bilgiyi onlara aktaracak şekilde bir iç iletişim mekanizmamız var."

"Uzaktan eğitim konusunda TRT açısından hiçbir sıkıntı yok"

Eğitime ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT, uzaktan eğitim konusunda iş birliği yaptı. Ankara ve İstanbul'daki stüdyolarda derslerle ilgili içerik çekimleri yapıldı.

TRT İç yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan:

"İki haftalık kayıtlarımız tamamlanmış durumda. TRT açısından herhangi bir sorun yok. Ekiplerimiz gayet düzenli ve muntazam bir şekilde çalışıyor. İnşallah öğrencilerimizin, kardeşlerimizin, istifade edebileceği yüksek kalitede içerikler üretiyoruz."

Evde çalışmaya imkan sağlayacak teknik hazırlıklar tamamlandı

TRT, yayınların sürekliliği için teknik çalışmalarını da tamamladı.

TRT İç yapımlar Daire Başkanı Kurtuluş Zeydan:

"Allah korusun binalarda bile yayın yapamaz konuma gelirsek, bunu naklen yayın araçlarımızla, başka yeteneklerimizi kullanarak seyircimize, milletimize doğru bilgileri vermek için her türlü alt yapımız hazır."

Olası bir durumda evde çalışmaya imkan sağlayacak teknik hazırlıklar tamamlandı.

TRT Sistem Yöneticisi Yavuz Demir:

"Çalışanlarımızın uzaktan şirket kaynaklarına erişimine imkan sağlayacak platformu hayata geçirdik ve tüm çalışanlarımızı neredeyse tamamını evden çalıştıracak şekilde bir alt yapı kurguladık. Bunu da gelecek talimatlar üzerine hem idari personelimizin hem de bizim için çok önem arz eden yayın sistemlerimizin sürekliliğini arz edecek şekilde hayata geçirdik"

TRT'de bina girişlerine dezenfektanlar konuldu

TRT yerleşkesinde hijyen konusunda önlemler günler öncesinden alındı. Virüse karşı en etkin mücadele yöntemlerinden biri el hijyeni. İşte bu konuda bilinci artırmak için TRT içerisinde farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirildi. Çalışanlar bu noktalarda ellerini bir kez daha temizliyor.

Yemekhanede virüs tedbirleri

Tedbir alınan yerlerden biri de kurum yemekhanesi. Yemek sırasında çalışanların birer metre aralıklarla durabilmesi için şeritler çekildi. Daha önce 8 kişilik masalardaki sandalye sayısı 2'ye, 4 kişilik masalardaki sandalye sayısı da 1'e düşürüldü. Arkadaş grubuyla yemek yemeye bir süre ara verildi.

TRT Destek Hizmetleri Daire Başkanı Savaş Gürler:

"İki saatte bir kapı kollarından tutunuz da metal aksamın bulunduğu asansörler, asansördeki düğmeler, bunları sürekli dezenfekte ediyoruz. Güvenlik anlamında da tamamen ziyaretçi girişlerini kapattık."

İbrahim Eren: Türkiye ve TRT, bu süreçten çok daha güçlü şekilde çıkacak

TRT, koronavirüse karşı mücadelede kamunun doğru bilgilenmesi için tüm imkanlarıyla hazır.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren:

"İnşallah bu süreçten Türkiye çok daha güçlü bir şekilde çıkacak ve TRT de her zamankinden daha güçlü bir şekilde yayın hayatına devam edecek."