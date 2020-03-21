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2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020
Etiketler: son dakika PKK barış pınarı msbSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:06
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