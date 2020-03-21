Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TzLJlTnxJZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2020