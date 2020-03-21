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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı giderek artıyor. Ölümcül virüs nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. En fazla ölüm olayı İtalya, Çin ve İran'da görüldü.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: salgın pandemi kovid-19 koronavirüs dünyaSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:41
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