Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Koronavirüste son durum: Vaka, ölüm ve taburcu sayıları
[Fotoğraf: Getty]
Koronavirüs ülke ülke yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 272 bini geçtiği, 11 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 90 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği açıklandı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Etiketler: vaka sayıları son durum koronavirüsSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 00:47
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