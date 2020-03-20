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Bakan Koca: Koronavirüs vaka sayısı 670'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, vaka sayısının 670’e yükseldiğini açıkladı.
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Etiketler: son dakika Fahrettin Koca sağlık bakanı koronavirüs hayatını kaybedenlerin sayısı türkiye vaka sayısıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:28
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