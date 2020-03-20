TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, bir hafta içinde Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı Prinz Eugen Grubu imzasıyla ikinci bir tehdit mektubu aldıklarını belirtti.

Mektupta domuz kafası resmi, İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin bulunduğunu anlatan Elbir, "Tabii ki bu mektuplar bizi görevimizden yıldıramayacak" dedi.

Parmak izi çalışması yapılacak

Elbir ayrıca, Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir'in TRT Deutsch'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında da "Sayın Özdemir, paylaşımınız ırkçıları basın özgürlüğü hakkımızı kısıtlamak için şiddet kullanmaya teşvik ediyor" sözlerini kullandı.

Kaan Elbir, polisin, mektup üzerinde parmak izi çalışması yapacağını söylediğini belirtti.

TRT Deutsch ofisine, 17 Mart'ta Prinz Eugen Grubu imzalı bir tehdit mektubu yollanmıştı.