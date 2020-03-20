TRT Deutsch ofisine ikinci tehdit mektubu
Almanya'nın başkenti Berlin'de, TRT Deutsch'un ofisine ırkçı grup tarafından ikinci kez tehdit mektubu gönderildi. TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, "Bu mektuplar bizi görevimizden yıldıramayacak" dedi.
TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, bir hafta içinde Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı Prinz Eugen Grubu imzasıyla ikinci bir tehdit mektubu aldıklarını belirtti.
Mektupta domuz kafası resmi, İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerin bulunduğunu anlatan Elbir, "Tabii ki bu mektuplar bizi görevimizden yıldıramayacak" dedi.
Parmak izi çalışması yapılacak
Elbir ayrıca, Yeşiller Partili siyasetçi Cem Özdemir'in TRT Deutsch'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında da "Sayın Özdemir, paylaşımınız ırkçıları basın özgürlüğü hakkımızı kısıtlamak için şiddet kullanmaya teşvik ediyor" sözlerini kullandı.
Kaan Elbir, polisin, mektup üzerinde parmak izi çalışması yapacağını söylediğini belirtti.
TRT Deutsch ofisine, 17 Mart'ta Prinz Eugen Grubu imzalı bir tehdit mektubu yollanmıştı.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana Türkiye düşmanlarının hedefinde olan TRT Deutsch’un ofisine alçak bir tehdit mektubu gönderildi.— ibrahim eren (@ibrahimeren) March 17, 2020
Bu saldırılar bizleri yıldırmıyor, tam aksine azmimizi artırıyor.
TRT Deutsch ekibimiz çalışmalarına daha da güçlü şekilde devam edecek. https://t.co/nJDKdLRTvy
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