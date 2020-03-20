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MSB: İdlib bölgesinde planlı konuşlanma sürdürülmektedir
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Mart tarihinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes ilanı sonrası planlı konuşlanma faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;
Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020’den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Etiketler: son dakika idlib msb moskova mutabakatıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:37
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