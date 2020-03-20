Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki koronavirüs tedbirleri ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili soruları yanıtladı.

[Yeni infaz düzenlemesi] Adalet Bakanı Gül: Meclis'in takdiriyle konu şekillenecektir.https://t.co/qbIRireLhV pic.twitter.com/kzmYgPFJuv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2020

"Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"açıklamasını yapan Bakan Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor" dedi.

Bakan Gül, infaz düzenlemesi ile ilgili de "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir" ifadesini kullandı. Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek. Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu."