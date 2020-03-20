AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." diyen Muş, "Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün Meclis Başkanlığına 63 maddeden oluşan Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda öngördüğümüz değişiklik teklifini vereceğiz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu biliyorsunuz 2011'de çıkmıştı. O günden bugüne kadar uygulamada yaklaşık 9 yıldır süre zarfında uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz.

Bu düzenlemeyle beraber özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmiş olacak. Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, paketimizin içinde bulunmaktadır.

Paket içinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk müessesesini getirmiş oluyoruz. Burada önce bir zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız.

"Uyuşmazlıkların yüzde 65'i mahkemeye gitmeden çözülmüştür"

Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90 yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş olacağız.

Tüketiciyle alakalı, tüketici mahkemelerinde yaklaşık 50 bin dava görülüyor. Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükünü arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz.

"Aksaklıkları gidermeye yönelik çok iyi hazırladığımız bir pakettir"

Temel amacımız, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu, buradaki davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri... bunları gözden geçirdik. Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik çok iyi hazırladığımız bir pakettir. Hem mahkemelerde hem avukatlar hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usüller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme.

Yargı Strateji Belgesi kapsamında 1. Yargı Paketi'ni vermiştir. Şu an sizlere anlattığım 2. Yargı Paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2. Yargı Paketimiz.

İnfaz düzenlemesi bizim 3. Yargı Paketimiz olacaktır. İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.