Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz.

Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkardık. pic.twitter.com/5Efi6H5Afu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 20, 2020

(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız. Telefi süresini 2 aydan 4 aya çıkardık. Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak.

(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

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