Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektör ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Etil alkol üreticisi olan bazı firmaların piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittikleri ifade edildi.

Bazı kolonya üreticisi firmaların ise salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettikleri duyuruldu.

Açıklamada, "Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" denildi. Fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

COVID-19 salgın riski ile mücadele sürecinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörümüzle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK’dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk.

Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmaları arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek irade gösterdiler. Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler.

Bunun yanında kolonya üreticilerimizden de Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmaları salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz.

COVID-19 salgın riskine karşı başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızın olağanüstü çabaları ve milletimizin katkılarıyla ulusal bir mücadele yürüttüğümüz bu dönemde, fırsatçılık yapanların da Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

COVID-19 salgın riski ile mücadelede halkımızın sağlığı için katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ederiz.