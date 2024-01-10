TRT World’den yabancı gazetecilere çağrı: Sansürlenen Filistin içeriklerinizi gönderin biz yayınlayalım

İsrail’in Gazze'deki katliamları sürüyor. Batı medyası bu zulme sessiz kalıyor. Ancak TRT World, bölgedeki vahşeti ve Filistin halkının sesini yaptığı yayınlarla dünyaya duyuruyor.

İsrail ve müttefikleri, Filistin’i destekleyen veya işgalin tarihsel bağlamını ortaya çıkarmakta kararlı olan gazetecileri susturma konusunda çabalarını yoğunlaştırdı.

TRT World, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Filistin ve İsrail hakkında yaptığı haberlere sansür uygulanan yabancı gazetecilere açık çağrı yaptı. İşten çıkarılan veya haberleri Batılı medya kuruluşlarında yer bulamayan gazetecileri, analizlerini ve yorumlarını yabancı dillerde yayın yapan platformlarıyla buluşturmaya davet etti.

TRT World, sansürlenen ancak gazetecilik ilkelerine uygun yazılı ve görsel içerikleri 12 dilde yayın yapan dijital platformlarında yayınlayacak.

Gazeteciler, bu içerik ve hikayelerini elektronik posta yoluyla TRT World'e gönderebilecek.

İletişim Başkanı Altun: Hikayelerinizi TRT World ile paylaşın ve sessizliği bozun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World’un Batı medyasının Filistin konusundaki önyargılarına karşı gazetecilere açık çağrıda bulunduğunu duyurdu.

"TRT World, Batı medyasının Filistin konusundaki önyargılarına karşı gazetecilere açık çağrıda bulunuyor. Ana akım medya kuruluşları gazetecilere sansür uygularken, sesi duyulmayanlara platform sağlıyor. Hikayelerinizi paylaşın ve sessizliği bozun" dedi.

Sobacı: TRT World Batı medyasında yer almayan gerçekleri dünyaya duyuruyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da "TRT World, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Batı medyasında yer almayan gerçekleri dünyaya duyuruyor" ifadelerine yer verdi.

TRT World'un; gazetecileri, sansürlenen haberlerini TRT World’e göndermeye davet ettiğini belirtti.