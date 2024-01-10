CHP'de Parti Meclisi toplandı: Yerel seçim hazırlıkları görüşülüyor

CHP, şu ana kadar 7'si büyükşehir 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısından hemen sonra Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, kalan adayların belirlenmesi gündemiyle saat 21.00'de toplandı.

Toplantıda; Adana, Mersin ve Aydın'ın da aralarında olduğu 200 seçim çevresine ilişkin saha raporları değerlendiriliyor.

Parti Meclisi'nde yerel seçimlerde olası ittifaklara yönelik yol haritası da ele alınıyor.

Toplantı sonrası 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.