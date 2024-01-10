Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.01.2024 21:41

CHP'de Parti Meclisi toplandı: Yerel seçim hazırlıkları görüşülüyor

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ardından 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

CHP'de Parti Meclisi toplandı: Yerel seçim hazırlıkları görüşülüyor

CHP, şu ana kadar 7'si büyükşehir 353 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısından hemen sonra Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, kalan adayların belirlenmesi gündemiyle saat 21.00'de toplandı.

Toplantıda; Adana, Mersin ve Aydın'ın da aralarında olduğu 200 seçim çevresine ilişkin saha raporları değerlendiriliyor.

Parti Meclisi'nde yerel seçimlerde olası ittifaklara yönelik yol haritası da ele alınıyor.

Toplantı sonrası 300'e yakın belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. 

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024 Özgür Özel
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'Huzurun Yüzyılıdır'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Murat Kurum: İstanbul'da değişim vakti gelmiştir
22:13
Ganalı şef, 227 saat yemek pişirerek dünya rekoru kırdı
22:08
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde eğitime yarın için ara verildi
21:53
AK Parti yerel seçim beyannamesini ay sonuna doğru açıklayacak
22:01
Bartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
21:40
Bakan Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'Huzurun Yüzyılıdır'
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ