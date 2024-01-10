TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT olarak haberciliğin hakkını teslim ediyoruz

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle TRT Haber çalışanları ile bir araya geldi.

TRT'nin başarısına bu sözlerle dikkati çekti. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin doğru ve güvenilir haberin kaynağı olduğunu vurguladı.

"Çok önemli bir sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Çünkü bir ülkede demokrasiden bahsedebilmek için haber alma özgürlüğünün hakkının olması lazım. Ama yetmez. Aynı zamanda bugünün koşullarını da dikkate aldığımızda doğru haber alma, doğru bilgiye ulaşma hakkı bugün demokrasinin vazgeçilmez ön koşullarından biri haline geldi. Dolayısıyla sizler doğru haberin peşinde koşarak türkiye'nin ülkemizin demokrasinin gelişimine de katkı sunuyorsunuz. Bazılarımız masa başında çok yoğun bir mesai harcıyor bazılarımız sahada zorlu koşullarla mücadele ediyor. Şimdi afet dönemini hatırlıyorum. Orman yangınlarını hatırlıyorum. Orada koşturan arkadaşlarımız vardı. Bazılarının ise yayının başında çok titizlikle çalışıyor. Ben tekraren hepinize bu emekleriniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

"2023'ü en fazla izlenen haber kanalı olarak tamamladık"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT'nin ulusal ve uluslararası alandaki başarısına da değindi.

"2023 yılını Türkiye'nin en fazla izlenen tematik haber kanalı olarak tamamladık. Birincilikle tamamladık. Dolayısıyla bu emeklerimizin karşılığını vatandaşlar, milletimiz de teveccühüyle bize gösterdi. Birincilikle yılı kapattık. Bildiğiniz gibi bu yıl Türkiye'ye ilk defa haber belgesel dalında Emmy ödülünü Türkiye'ye getirmiş olduk TRT olarak."

"Türkiye'nin kamu yayıncısıyız"

Sobacı, kara propaganda faaliyetlerine karşı TRT'nin çalışmalarına yılmadan devam edeceğini vurguladı.

"Dünyanın genelinde 8 milyar insanın hakkını savunan bir Türkiye var. O Türkiye'nin kamu yayıncısıyız. Elbette ki bu süreç içerisinde bir takım kara propaganda faaliyetlerine biz de maruz kalıyoruz. Ama yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, moralimizi bozmayacağız ülkemizin, milletimizin, devletimizin hikayesini tüm ulusal ve uluslararası mecraya kamuoyuna ulaştırmak için tüm gayretlerimizle çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

Sobacı, TRT Haber ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından 15 Temmuz Millet Stüdyosu ve rejide basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı.