Londra’da muhabir aradığına dair bir iş ilanına çıkan TRT World, Reuters’ın skandal ilanına göndermeler yaptı.

TRT World Londra’daki muhabir ilanında, İngiltere’deki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve bu ülkenin 21. yüzyılda hala Kraliyet ile yönetilmesine dikkat çekti.

Kraliyet üzerinden demokrasi göndermesi

TRT World ilanında herhangi bir siyasi lideri hedef almadan “Art arda gelen Britanya hükümetlerinin COVID-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var” denildi.

İngiltere'deki siyasi krize işaret edildi

TRT World ilanında, Reuters’ın ilanına benzer ama daha ölçülü bir dil kullandı. İlanda “İskoç hükümetinin bağımsızlık talepleri İngiltere’nin birliğini tehdit ediyor. Yüksek enflasyon ve poundun değer kaybetmesi İngiltere’nin istikrarsız siyasetini tehlikeye atıyor” ifadeleriyle Thomson Reuters’ın sözde iş ilanına adeta misilleme yapıldı.

Reuters iş ilanı mı verdi, siyasi manifesto mu yayınladı?

Reuters’ın siyasi parti seçim manifestosu gibi görünen skandal iş ilanında “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var" ifadeleri yer almıştı.