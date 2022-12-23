Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz gazında yeni gelişme: Gaz toplama haznesi vana sistemine bağlandı
[Fotoğraf: TPAO]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesinin kuyubaşı vana sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla bağlandığını duyurdu.
TPAO'nun Twitter hesabından, "Sakarya Gaz Sahası'nın gaz toplama haznesi Peçenek, Kuyubaşı Vana Sistemine doğru serilen esnek boru hattıyla 2 bin 200 metre derinlikte insansız su altı araçları kullanılarak başarıyla bağlandı" paylaşımı yapıldı.
Peçenek adı verilen ekipman Filyos Limanı'na getirildikten sonra 1 Aralık'ta özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla deniz altına indirilmişti.
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