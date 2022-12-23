Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri Habertürk'te yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kamuoyunda ben araştırma yaptırdım. Türkiye'nin beklenti ortalaması daha düşüktü. İşçiler 7 bin 6 küsur istediler 3 büyük şehirde talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı.

Sendikalar kendilerini eleştirel değerlendirmeli. Sendikalar büyük artış istemediler. 8 bin üzeri rakamlar toplu sözleşmeyi etkiler dendi. Talep etikleri asgari ücretle yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında bu kadar fark olmaz.

Çalışanların çoğu asgari ücretten memnun

Bugünkü şartlarda verilebilecek asgari ücrettir. Çalışanaların çoğunluğu asgari ücretten memnun. Asgari ücretteki artış enflasyonu sınırlı etkiler.

Türkiye'de asgari ücretli oranı yüzde 38. Asgari ücret yüksek belirlendikçe üstündeki ücretler de yüzde 60-70-80 artıyor, konuma göre. Nitelikli emek de artış daha yüksek.

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı?

Olağan dışı şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek bir ücret belirledik, ihtiyaç olursa yeni zam olabilir.

Türkiyenin stratejisi enflasyona rağmen büyümedir. Tasarruf cebimize koyduğumuz para değil yatırıma dönüşendir.

Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.

Vergi dilimleri için çalışma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dilimleriyle ilgili de bir çalışma yürütüyor. Bitince açıklayacağız.

‘Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz’da alamıyoruz?' eleştirileri ortadan kalkacak.

Aslında asgari ücret kısmının ödenmemesi durumuyla yine vergi ödeme dilimi azalmış oldu.

EYT'de borçlanma konusu

Daha önce de açıkladım. Teknik çalışmaları tamamlanmamış bir çalışma EYT. Bu grubun bazı istisnaları da var. Doğum, askerlik borçlanmaları gibi. 1999'dan önce işe girmemişsen ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. Prim gününü tamamladım diyip beklentiye girmesin kimse.

Yurt dışından olağanüstü müracaatlar var. Orada da bir kafa karışıklığı oluşmuş. Onlarda da aynı durum var. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlanmış olmasını zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun.

Yaş sınırı olacak mı?

Aralık ayında 1 milyon 900 bin prim günü ve hizmet süresi tamamlanmış olan insan var. Ocak'ta 2 milyon olacak. Yaş sınırı olmazsa bunlar EYT kapsamına giriyor. Şu anda istisnai kişileri belirlemeye çalışıyoruz. Onların dosyalarını müracaat etmeden belirleyemeyiz. Önceliğimiz budur.

Henüz yaş sınırına karar verilmedi. Kamuoyunda konuşulan yaşların hiçbiriyle ilgili henüz biz konuşmadık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tabloyu gördükten sonra belli olacak.

EYT'lilerin ortalama yaşı 49,9. EYT'li toplamda 5 milyon 700 bini bulabilir. Bu kadar çok müracaat beklemiyorduk. Bunları birleştirmek kolay değil.

EYT için tarih nedir?

Aralık sonu bu çalışma biter, Meclis'e gideriz diye düşünüyoruz. Bitmezse Ocak ayının ilk haftası Meclis'e götürürüz. 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanımıza elimizdeki tabloyu vereceğiz. 1 hafta önce, 1 hafta sonra olmasının ne farkı var?

Kısmi emeklilik koşulları aynen devam edecek. EYT'li bir çalışanınız varsa ve kıdem tazminatını verirseniz o çalışan için 5 puanlık sosyal güvenlik desteği verilecek. Kıdem tazminatı işçinin hesabına yatırılacak, işverene değil. Maliyemiz kıdem tazminatı ödemekte zorlanan işverene kredi verecek.

Bütün bu projeler için kasada para var mı?

Avrupa'nın en iyi bütçeleri arasındayız. Türkiye,de her işlemin karşılığı var, bütçe gelirlerimizdeki artış tahminlerin üzerinde olmuştur.

Biz seçim ekonomisi değil, gerçekçi bir ekonomi uygularız. Popülizm yapmayan ama milletimizi yeniden enflasyon altına sokmayacak bir yol izliyoruz. Gerçekçi politikalarımız enflasyonun düşüşüyle birlikte refah bir ortam oluşturacaktır.

Kademeli emeklilik diye bir şey olmayacak. 8 Eylül 1999 barajdır. EYT şunun için var, yasa çıkmış ve yasa çıktıktan sonra mağdur olan bir kesmin sorununu çözmek için. Bakın Avrupa'ya var mı böyle bir şey?

Zorunlu emeklilik kalkacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi ne zaman olacak?

Önümüzdeki hafta Meclis'e veriyoruz. Meclis tatile girmeden vereceğiz.

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