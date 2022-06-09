TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu'nda yayıncılık açısından dünyada bir ilk olacak. Yerli ve yabancı teknoloji uzmanlarını bir araya getirecek olan forumda, yayıncılık sektörünün geleceği tartışılacak.

Forum 4 panelden oluşacak

Açılış konuşmaları İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından yapılacak forum dört panelden oluşacak.

Forum, TRT'nin Metaverse Projesi ve Stratejisi, izleyicileri cesur, yeni, heyecan verici üç boyutlu bir dünya ile tanıştıracak gelecek vizyonunu açıklamayı hedefliyor.

"Merkeziyetsiz özgürlük mü yoksa dijital bir distopya mı?"

İlk panel Metaverse’ün tasarımına odaklanacak.

“Sırada Ne Var: İnsanlık 2.0?” başlıklı bir sonraki panelde, Metaverse’ün gerçekten merkeziyetsiz bir özgürlük mü yoksa dijital bir distopya mı sunduğu ve gelecekte insanlığı nelerin beklediği gibi sorulara cevaplar aranacak.

Üçüncü panelde, oyun üzerine kurulu yeni iş modelleri ve yeni şirketlerin bu iş imkanlarından nasıl istifade edebilecekleri tartışılacak.

Son panel ise, Metaverse çağında medya, sanat, moda ve eğitime odaklanacak.