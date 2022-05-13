TRT Radyoları 95'inci yılını kutluyor
TRT radyoları 95’inci yılını kutluyor. TRT İstanbul Tepebaşı stüdyolarında 'Radyolu Günler' özel konseri düzenlendi. Konsere katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı radyonun gelişen teknolojiye rağmen önemini koruduğunu söyledi.
6 Mayıs 1927’de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postanenin çatı katından Eşref Şefik'in yaptığı bu anonsla, Türkiye'de radyo yayıncılığı başladı.
TRT Radyolarının kuruluşunun 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde bir konser düzenlendi.
Konsere, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Tarihi bir asra yaklaşan radyoculuğumuzun bayrak taşıyıcısı TRT olarak düzenlediğimiz 95. Yılında Radyolu Günler konserinde, TRT ailesi ve sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldik.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 13, 2022
Radyonun hayatımızdaki anlamını koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum.#RadyoDaima pic.twitter.com/wBhPoc9gff
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “TRT radyo yayıncılığında bir okulu temsil ediyor. İnternet çağında bile TV gündeme gelmiş olsa bile radyo her zamanki önemini koruyor. TRT, radyo yayıncılığı alanında daha fazla ilerlemeye bu alanı daha kıymetli kılmaya gayret edecek” diye konuştu.
Sobacı, TRT’nin radyo yayıncılığı alanında çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.
17 radyo kanalı ve farklı dijital platformlarda 40 dilde yayınla, TRT Radyoları öncü yayıncılığını sürdürüyor.