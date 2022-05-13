6 Mayıs 1927’de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postanenin çatı katından Eşref Şefik'in yaptığı bu anonsla, Türkiye'de radyo yayıncılığı başladı.

TRT Radyolarının kuruluşunun 95’inci yılı kutlamaları çerçevesinde, İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde bir konser düzenlendi.

Konsere, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ve TRT Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Tarihi bir asra yaklaşan radyoculuğumuzun bayrak taşıyıcısı TRT olarak düzenlediğimiz 95. Yılında Radyolu Günler konserinde, TRT ailesi ve sektörün önde gelen isimleriyle bir araya geldik.



Radyonun hayatımızdaki anlamını koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum.#RadyoDaima pic.twitter.com/wBhPoc9gff — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 13, 2022

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “TRT radyo yayıncılığında bir okulu temsil ediyor. İnternet çağında bile TV gündeme gelmiş olsa bile radyo her zamanki önemini koruyor. TRT, radyo yayıncılığı alanında daha fazla ilerlemeye bu alanı daha kıymetli kılmaya gayret edecek” diye konuştu.

Sobacı, TRT’nin radyo yayıncılığı alanında çalışmalarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

17 radyo kanalı ve farklı dijital platformlarda 40 dilde yayınla, TRT Radyoları öncü yayıncılığını sürdürüyor.