Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
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