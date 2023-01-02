TRT Radyo Haber, 2023 yılına 3 yeni programla başlıyor. Onlardan biri TRT Ankara Radyosu tarafından hazırlanan 'Ajans'.

Program, hafta içi her gün saat 10.00'da dinleyiciyle buluşacak. Siyasetten diplomasiye, ekonomiden çalışma hayatına her alandan gelişmeleri aktaracak.

TRT Radyo Daire Başkanı Hamit Yaz, TRT Radyo Haber'in 2023 yılında yeni içeriklerle, farklı programlarla radyo haberciliğine yeni bir soluk getireceğini söyledi. TRT Radyo Spikeri Ceyhun Buran da haber merkeziyle çok yoğun mesai harcadıklarını aktararak, "TRT'nin yurt dışı temsilcileri ile de takım ruhu birliktelik oluşturduk. Dinleyicilerimizi dinamik bir program bekliyor. Birbirinden farklı konular konuklarımızla" dedi.

"Sesin büyüsünü haberle buluşturup dinleyicilerimize aktarıyoruz"

'Ajans' programının yapımcısı Veli Yıldız da şu şekilde konuştu:

"Gün içinde ülke ve dünya gündemini belirleyen konuları konuların uzmanı ile değerlendiriyoruz. Sesin büyüsünü haberle buluşturup dinamik bir şekilde dinleyicilerimize aktarıyoruz."

"Güne Bakış"

'Güne Bakış' programında da geride kalan günün sıcak başlıkları değerlendirilecek. Programın 18'de başladığını dile getiren TRT Radyo Spikeri Havva Emel Yayla, "Muhabir arkadaşlarımızla uzman konuklarla günü değerlendireceğiz. Programın sonlarına doğru da spor haberlerine yer vereceğiz, oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

'Güne Bakış' programının yapımcısı İbrahim Şahin de, "Bol bol sahadaki muhabir arkadaşlarımıza bağlantılar yaptığımız, uzman konuk ve yorumculardan görüş aldığımız dinamik bir haber programı oldu" açıklamasında bulundu.

"Kültür Yolu"

Yeni yılda TRT İstanbul Radyosu, 'Kültür Yolu' programıyla TRT Radyo Haber'de dinleyenlerle bir arada olacak.

Televizyon, sinema, müzik, kitap, gezi, akademi ve gençlik başlıklarında önemli bir boşluğu dolduracak.