Ermenistan'ın 30 yıla yakın işgal ettiği toprakları genişletme çabası Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı. Türkiye ile ortak harekat kısa sürede sonuç verdi. Başta Şuşa olmak üzere işgal altında olan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarıldı.

Tüm bu süreçte Azerbaycan halkının yanında olan TRT Haber, onların sesini dünyaya duyurdu. Bu dik duruş unutulmadı. TRT Haber, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

"Ödül TRT Haber yayıncılığının başarısının bir simgesidir"

Bakü'deki Uluslararası Kültür Merkezinde düzenlenen törende TRT Haber adına ödülü muhabir Bülent Çulcuoğlu aldı.

"TRT Haber olarak 55 gün boyunca cephe hattında, hem Azerbaycan ordusunun başarısını dünyaya duyurduk hem de Ermenistan'ın yaptığı vahşet ve katliamı dünyaya duyurma imkanımız oldu. Burada bu aldığımız ödül de TRT Haber yayıncılığının başarısının bir simgesidir."

Törende farklı ülkelerden savaşı takip eden 21 basın mensubuna da ödüller verildi.