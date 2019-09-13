Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevzileri TRT Haber görüntüledi.

Aynı bölgeyi mart ve eylül ayında görüntüleyen TRT Haber ekibi, bölgeyi tekrar görüntüledi

Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.

Kaynak: TRT Haber