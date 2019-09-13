Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Metin Oktay'ı andı13 Eylül 2019 Cuma 15:38 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 15:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Merhum futbolcu Metin Oktay'ın fotoğrafı ile "Saygıyla Anıyoruz" yazısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan recep tayyip erdoğan Metin Oktay