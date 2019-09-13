Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 28 ailenin katıldığı oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından destek yağarken, siyasiler de destek ziyaretlerinde bulundu.

"Bundan sonraki tüm çocuklar için buradalar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hem selamlarını getirdim hem de bu yaptıkları ve bütün Türkiye’ye, dünyaya ortaya koydukları haykırışa olan desteklerini getirdim. Kendi çocukları için burada değiller, bütün ülkemiz biliyor ki bundan sonraki tüm çocuklar için buradalar, bütün ülkemizin çocukları için buradalar." dedi.

"Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir"

Bütün ülkenin Diyarbakır'daki anneleri desteklediğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Bu yaptıkları mesele çok kıymetlidir. Terörle mücadele eden kardeşlerinizden biri olarak söylüyorum. O kadar kıymetli ki, bu on yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. Bu bir siyasi partinin bir terör örgütüne kendisini kullandırmasının sonunu oluşturacak hem hayırlı bir adımdır hem de güçlü bir adımdır. Bu annelerin evlatlarını da terör örgütünden kurtarabilecek en önemli adımdır. Bütün Türkiye onları destekliyor, hepimiz onları destekliyoruz. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz."

Bakan Selçuk'tan annelere destek ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da aileleri ziyaret ederek oturma eylemine destek vermişti.

Selçuk, "Annelerimiz, babalarımızın yürekleri yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi birebir daha da çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunu en fazla anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'ü Türk'ü ile halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleyi tam anlamıyla destekliyor ve halkımız bu terörden kurtulmak istiyor. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen annelerin feryadını da devlet olarak duyuyoruz." demişti.

Kaynak: TRT Haber