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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

13 Eylül 2019 Cuma 12:26 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 12:42

AK Parti tarafından ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti.