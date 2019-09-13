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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti13 Eylül 2019 Cuma 12:26 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 12:42
AK Parti tarafından ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti.
Ahmet Davutoğlu Ak Parti üyeliğinden istifasını basın toplantısı ile duyurdu.
Davutoğlu basın toplantısında yeni bir parti kurma çalışması sürdürdüklerini de açıkladı.
Ahmet Davutoğlu'na basın toplantısı sırasında AK Parti'den ihracı istenen diğer isimler de eşlik etti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: AK Parti Ahmet Davutoğlu