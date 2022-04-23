TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, TRT Haber, çocuklar için özel bir içerik hazırladı. Çocuklar haberlerini kendileri yaptı, anons çekip birbirlerine röportaj verdiler.

TRT Haber ekibi de çocuklara anons çekmeyi öğretti. Onlar da mikrofonu ellerine alarak habere kendi renklerini kattı.

Miniklerin haber heyecanı

Mutlu olanlar kadar utananlar da oldu. O eğlenceli anlar kameraya yansıdı.

Çocuklar TRT’nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın da şarkısı haberde yer alsın istedi.