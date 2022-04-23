Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber standında çocuklar kendi haberlerini yaptı
TRT'nin geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin adresi İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi'ydi. TRT Haber standını ziyaret eden minikler anons çekmeye, röportaj yapmaya çalıştı. Mesleğin zorluğunu birebir deneyimledi.
TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde, TRT Haber, çocuklar için özel bir içerik hazırladı. Çocuklar haberlerini kendileri yaptı, anons çekip birbirlerine röportaj verdiler.
TRT Haber ekibi de çocuklara anons çekmeyi öğretti. Onlar da mikrofonu ellerine alarak habere kendi renklerini kattı.
Miniklerin haber heyecanı
Mutlu olanlar kadar utananlar da oldu. O eğlenceli anlar kameraya yansıdı.
Çocuklar TRT’nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın da şarkısı haberde yer alsın istedi.
Etiketler: TRT 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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