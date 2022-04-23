Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta, aralarında TRT Haber'den Fuat Kozluklu'nun da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Ankara'nın, Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi. Rus askerlerinin Suriye’ye taşınmasında Türk hava sahasının kullanılmaması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında mutabakata varıldığını ifade etti:

"Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta Suriye'ye giden ve asker taşıyan sivil uçaklarına hava sahasının kullanılmasına ara verilmesi konusunda mutabakata varıldı. Üçer aylık izinler veriliyordu. Nisana kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlara ara verildi. Biz hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz."

"Putin ve Zelenskiy Türkiye'de bir araya gelme konusunda hem fikir"

Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna’yı liderlik boyutunda masaya oturtmak için Türkiye’nin yoğun diplomasi çabalarına devam ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Türkiye'de bir araya gelme konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

"ABD ile F-16 görüşmeleri olumlu"

Çavuşoğlu,Türkiye ve ABD ilişkilerine değinirken olumlu mesajlar verdi:

"F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Bu işi çözmek istiyorlar. Bu modernizasyon kitleri ve yeni F-16'ların satılması konusunda görüşmeler de gayet iyi geçiyor. ABD yönetimi, Kongre'ye konunun Türkiye için değil, ABD ve NATO için önemli olduğunu vurgulayan görüş bildirdi."

ABD'nin patriot önerisine de değinen Çavuşoğlu yeni teklifin beklendiğini söyledi.

Latin Amerika'da temaslarına devam eden Çavuşoğlu, Uruguay'ın ardından Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı da ziyaret edecek.