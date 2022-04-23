Bayram coşkusu meydanlara, bahçelere taştı. TRT, Başakşehir Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, etkinlikler kapsamında kurulan stantları gezdiler, çocukların coşkusuna ortak oldular.

"Şenlikleri sahaya indirmeye gayret ediyoruz"

Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk kanalının çocuklar için özel içerikler ürettiğine vurgu yaptı:

"23 Nisan aziz Türk milletinin aslında kurtuluş ve hürriyet mücadelesinin kemale erdiği gündür. 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği gündür. Biz de bu önemli günde 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte sahaya indirmeye, sokaklara, meydanlara ve millet bahçesine indirmeye gayret ettik.

TRT Çocuk Türkiye'nin ebeveynler ve çocuklar tarafından en fazla takip edilen kanalı. En çok tercih edilen kanalı. Aynı zamanda biz yerli ve milli karakterleri ön plana çıkaran çizgi filmlerimizle, içeriklerimizle TRT Çocuk’ta o emanet zihne karşı muhatabiyet duygusuyla hareket etmeye gayret ediyoruz. Yerli ve milli karakterleri ön plana çıkarmaya çalışıyoruz."

"Oyun ihtiyacının farkındayız"

Sobacı, çocuk bayramında bir de müjde verdi. "TRT Çocuk Oyun Dünyası" mobil uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi:

"Biz TRT ailesi olarak aslında ailelerin, ebeveynlerin güvenilir, denetlenebilir ve eğlenirken öğreten oyun ihtiyacının farkındayız. Bu anlamda da hassasiyetle yatırımlarımızla oyun alanını geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah yeni oyunlarla yaş skalalarını da genişleterek devam edeceğiz."