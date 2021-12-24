TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İstanbul'da düzenlenen Tokat İli Tanıtım Günleri etkinliğine ziyarette bulundu. Zahid Sobacı, tanıtım günlerinin 2'nci gününde yoğun ilgiyle karşılandı.

"İstanbul'da memleketimin havasını solumuş oldum"

Kendisi de Tokatlı olan Zahid Sobacı, ilçe belediyelerinin stantlarını tek tek gezerek hemşehrilerini ziyaret etti.

Sobacı, İstanbul'da memleketinin havasını solumaktan duyduğu mutluluğu belirterek şunları söyledi:

''Birbirinden lezzetli yöresel, el sanatı ürünleriyle ve müziğiyle, tüm renkleriyle Tokat burada. İstanbul'da ben de aslında bir anlamda memleketimin havasını solumuş oldum. Bundan da büyük bir mutluluk duydum. Bu tarz organizasyonlar aslında Türkiye'nin bu zenginliklerinin tanıtılması anlamında çok kıymetli.

Ziyaretçilerin, Niksar'ıyla, Erbaa'sıyla, Zile'siyle, Artova'sıyla, Yeşilyurt'uyla tüm ilçeleriyle mutlak suretle hem tarihini hem doğal güzelliklerini hem de yöresel ürünlerini mutlaka test etmelerini, görmelerini arzu ederim.''

Davet üzerine tezgah başına geçen Sobacı, Tokat'ın meşhur taş baskısını yaptı.

Daha sonra TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.