Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede "Çiftlik Bank" oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.

Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadelerine de yer verilen iddianamede, Aydın'ın "Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği hatırlatıldı.

4 şüpheli firari

İddianamede şüpheliler Cengiz Samur, Hakan Soysal, Osman Naim Kaya ve Serdal Dostoğru'nun firari olduğu ve hala ifadelerinin alınamadığı da vurgulandı.

Tanık olarak ifadesi alınan Eray Aker'in de ifadelerine yer verilen iddianamede, Aker'in 2016 yılında 'Ukte' isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini, onunla birlikte düet yapan 'Eren' diye bir sanatçı olduğunu, Bursa'da yaşayan 'Eren' isimli sanatçıya ulaştığını ve bu kişinin Mehmet Aydın olduğunu söylediği anlatıldı.

Tanık Aker, Aydın'ın yazılımla ilgilendiğini ve Rus kaynaklı sitelerde o dönem yaygın olan "Çılgın Tavuklar" oyunundan bahsettiğini anlattı.

Aydın'ın kendisine "Benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini, sonrasında da "Bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek" şeklinde konuştuğunu söyledi.

Aker, Aydın'ın kendisine 500 lira eksik para verdiğini, o yüzden tartıştıklarını ve site açıldıktan kısa bir süre sonra Aydın'la ilişkisini kestiğini belirtti.

İddianamede, Aker'in oyunu Aydın'ın yazılımsal olarak isteklerine göre geliştirdiğini ancak yazılım parasını tam ödemediğini, "Zaten oyunu kendisi kursa onun yerinde olması gerektiğini" söylediği anlatıldı.

Piramit satış içerikli sistem

İddianamenin sonuç kısmında ise Aydın'ın firmanın tek sahibi olduğu bilgisi verildi. Başlangıçta Aydın'ın tek başına eylemine başladığı, fakat yatırılan paraların artmasıyla organizasyona ihtiyaç duyarak akrabalarını ve arkadaşlarını ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı belirtildi.

Çiftlik Bank oyununda yatırımcı oyuncuların yatırımlarını artırmaları ve sürekli yeni oyuncu katılımının devam etmesinin garantilenmek istediği kaydedildi. Sürekli yeni katılımcıların sisteme dahil edilerek yatırılan paraların artırılması yönünde piramit satış içerikli bir sistem oluşturduğu öne sürüldü.

Yatırım yapılıyormuş izlenimi verildi

Sistemdeki para akışı ve geri ödemeler düşünüldüğünde para akışının daha yüksek olması nedeniyle ilk aşamada oyuncuların kar ediyormuş gibi göründüğü, oysa firmanın bir gelirinin olmadığı öne sürüldü.

İddianamede, sanal oyunlar üzerinden gerçek yatırımlar yapıldığı ve gelir elde edilip firmaya aktarıldığı izlenimi yaratılıp güven sağlanabilmesi için hızlıca çiftlik ve tesis kurulması faaliyetlerine girişildiği, tesis açılış ve temel atma törenleri, bayi açılışları düzenlenip daha çok yatırımcı oyuncu temininin amaçlandığı belirtildi.

Bitcoin tesisi kuruldu

2017 yılının son çeyreğinde hesaplarda anormal hareketlilik gözlendiği ve Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerince incelemelerde başlatıldığı anlatılan iddianamede, şirketlerin yatırımlar yaptığı, karlı oldukları izleniminin verilmesi amacıyla bu dönemde bitcoin edinilmesi ve bitcoin üretim cihazları alınıp tesis kurularak göstermelik bitcoin tesisi faaliyetine girişildiği vurgulandı.

Suçtan elde edilen paralar paylaşıldı

İddianamede şüpheli Mehmet Aydın'ın örgütün kurucusu ve tepe yöneticisi olduğu, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak kurulduğu ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu, diğer alt yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında yönetimi üstlenip örgütün faaliyetini devam ettirdikleri ve suçtan elde edilen paraların belli oranlarda paylaşıldığı öne sürüldü.

İddianamede 9 Eylül 2021 ile 13 Eylül 2021 tarihli bilirkişi raporlarında 130 kişinin şikayetçi olduğu ve müştekilerin 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğratıldığı anlatıldı.

2 bin 608'er yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ana dosyayla birleşirse 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenmiş olacak

İddianamenin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosyayla birleştirilmesi talep edildi. İddianame kabul edilirse Mehmet Aydın'ın 23 bin 364 yıldan 77 bin 868 yıla kadar hapsi istenmiş olacak.