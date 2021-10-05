Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. "Türkiye'de kürt sorunu yoktur" diyerek Millet İttifakına tepki gösterdi.
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra TBMM'nin çalışmaya başlamasından memnuniyet duyduğunu, yeni yasama yılının, başta egemenliğin sahibi Türk milletine, milletvekillerine ve parti gruplarına hayırlı olmasını diledi.
Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP vardır, İP vardır, HDP vardır. Köşesiz köşe yazarları vardır. Satılmış aydınlar vardır. "HDP meşru organ değil, terörizmin gayri meşru oluşudur. HDP'yi meşru görmek Kılıçdaroğlu'nu bölücülüğün ve terörün vagonu yapacaktır" dedi.
Etiketler: Devlet Bahçeli TBMM MHP
Son Haberler
- 12:31
- 12:27
- 12:35
- 12:32
- 12:32
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 181'e indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz