Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya, Mehmet Aydın’ı sınır dışı etti. Bugün Türkiye saatiyle 09.40’ta THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a getiriliyor. Uçağın 22.30 sularında İstanbul’da olması bekleniyor. Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde yapılacak. Sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aydın'ın yola çıktığını açıkladı.

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.

Yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyurmuştu. Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.

Yakalanma ve iade süreci

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçildi. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı.

Aydın’ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 yılı haziran ayında Brezilya’dan iadesi istendi. Yargı kararlarını içeren Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi.



Aydın hakkında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Vergi Usul Kanununa Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçları nedeniyle yakalama kararları bulunuyordu. Bunlara istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Hakkında çok sayıda dava var



Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Şüpheli Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması” suçundan

“Tehdit” suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Bankacılık Kanununa Muhalefet” suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliği’nde soruşturmalar bulunuyor.



