Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haziranda 7'si sözde üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayının terörle mücadele verilerine ilişkin, 7'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Çataklı, yeşil kategoride 1, turuncu kategoride 2, gri kategoride 4 olmak üzere 7 sözde üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildi
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