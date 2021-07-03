Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama başarıyla devam ediyor.

Artık sadece hastane ve aile hekimlikleri değil, Türkiye'nin bir çok noktasında aşı uygulama merkezleri kuruldu.

Bunlar arasında havalimanları, otogarlar, alışveriş merkezleri, metro istasyonları da var.

Vatandaşlar, randevu almadan bu noktalardan kolayca aşı olabiliyor.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saat 24’e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşının uygulandığını söyledi.

Koca, "Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık." dedi.