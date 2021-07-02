Türk bayraklı tek doğal gaz depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk nakil tamamlandı.

Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı 4 günde Ertuğrul Gazi gemisine nakletti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

132 bin metreküp sıvılaştırılmış doğalgazın nakledildiği işlem sorunsuz gerçekleşti.

Nakledilen miktar, yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürülecek.

Depolama kapasitesi 110 milyon metreküp

Günlük 28 milyon metreküp doğalgaz gazlaştırma kapasitesi olan Ertuğrul Gazi Gemisi, 110 milyon metreküp doğal gaz depolayabiliyor.

Günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile 295 metre boya ve 46 metre ene sahip gemi, 63 metre yükseklikte.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Geminin sıvılaştırılmış doğalgaz depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp.

Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.