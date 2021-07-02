Milli Mücadele dönemi kahramanlarından "Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden unutulmadı.

Vefatının 66'ncı yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

İstanbul'da anma töreni düzenlendi

Kara Fatma'nın 3. kuşak torunu Orkun Kuşlu, "Böyle bir kahramanı anmak herkes için gurur verici; çünkü Kara Fatma sadece bizim ailemizin değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağıdır" dedi.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma, Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin düzenlediği törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Araştırmacı yazar İlknur Bektaş ise şunları söyledi:

"Günümüzdeki kadınlara aslında sembol olsun diye daha çok anlatmaya çalışıyorum; çünkü bizler sanal kahramanlarla büyüyen nesilleriz. New York Times da ona sorar. Der ki, Fatma hanım sizin çocuklarınız, eşiniz, aileniz herkes şehit olmuş. Kim için niçin savaştınız? Der ki bütün bu memleketin bütün çiçekleri benim çiçeklerim. Bütün çocukları benim çocuklarım. Biz o çocuklar için ölmedik mi?"

Maaşının tek kuruşuna dokunmadı

Kara lakabı ve üsteğmen rütbesini Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Fatma Seher, aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi pek çok görev üstlendi.

Birinci Dünya Savaşı'nda kafkas cephesinde yer aldı. İstiklal harbi'nde 300 kişilik birliğe komuta etti. İnönü, Sakarya ve Dumlupınar muharebelerinde cephede, İzmir ve Bursa'nın işgalden kurtuluşunda da ön saflarda yer aldı.

Fatma Seher, savaşın ardından devletin bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay'a bağışladı. 2 Temmuz 1955'te İstanbul Darülaceze'de hayatını kaybetti.