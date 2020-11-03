Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirleri duyurdu.

#SONDAKİKA

[Koronavirüs Tedbirleri]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.https://t.co/gTAm7K2lnk pic.twitter.com/AoFZJCqNMO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edileceğini ifade eden Erdoğan, "Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Toplu alanlar 22'de kapanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir" açıklamasını yaptı.

Yüz yüze eğitimle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Hasta sayılarının çok yüksek olduğu kimi ülkelerde kontrol elden kaçmış durumda. Türkiye genel anlamda kontrollü bir süreç yaşıyor. Sağlık altyapımız sayesinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Tüm vatandaşlarımı dikkatli olmaya davet ediyorum.

Yerli aşımızı bahar aylarında ülkemizde kullanmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda bazı aşıları ülkemizde uygulama imkanı bulacağız.

Özel sektör ve kamuda esnek mesai teşvik edilecek. Pazar yeri ve marketlerde denetlemeler artırılacak.

Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını rica ediyorum.

Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22’de sona erecektir"