Terör örgütünde çözülme günden güne artıyor.

İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin daha Şırnak'ta ikna yoluyla emniyet güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında , "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.