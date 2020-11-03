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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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21 yıldır terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin aralarında olduğu 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu.
Terör örgütünde çözülme günden güne artıyor.
İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin daha Şırnak'ta ikna yoluyla emniyet güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında , "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütüne 1999, 2007 ve 2009 yıllarında katılan 3 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 20:19
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