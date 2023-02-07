Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 483 kişi yaralandı. 6 bin 217 bina yıkıldı.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu. 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde acil durum ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4'üncü seviye alarm verildi.

"81 ilimizde bulunan şantiyelerimizde seferberlik başlattık"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda deprem bölgesine çok sayıda konteyner ve iş makinesi göndereceğini duyurdu.

81 ilimizde bulunan şantiyelerimizde seferberlik başlattık.



Tüm imkanlarımız ve personelimizle depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız.#Deprem pic.twitter.com/YwgQtyHdLQ — TOKİ (@Toki_Kurumsal) February 7, 2023

TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre bölgeye gönderilecek iş makineleri şu şekilde:

"1180 konteyner, 294 kamyon, 153 ekskavatör, 11 dozer, 85 beko loder, 12 vinçli kamyon, 39 lastikli yükleyici, 6 paletli yükleyici, 9 mini beko loder, 6 akaryakıt tankeri ve 18 lastikli ekskavatör"