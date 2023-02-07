Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava Kuvvetleri deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için dün sabah saatlerinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 37 hava aracıyla 120 sorti yapıldığını belirtti.
MSB'den yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Deprem İlk Yardım
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