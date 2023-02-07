Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 01:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY deprem bölgesinden İstanbul'a yapılacak uçuşları 100 TL olarak belirledi
Türk Hava Yolları (THY), Adana,Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak belirledi.
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemesi ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda operasyonların sürdüğü belirtildi.
Şimdiye kadar 47 uçuşun gerçekleştirildiği, bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a giden insani yardım uçaklarının dönüş uçuşlarının da vatandaşların kullanımına açıldığı ifade edildi.
Yolcu düzeninin sağlanabilmesi adına bu uçuşlar için rezervasyonun, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden oluşturabiliceği bilgisi verildi.
Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşlar, 13 Şubat'a
kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitlendi.
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