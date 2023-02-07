Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: Yaralılara ilk tıbbi müdahale sahra çadırlarında yapılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahalenin sahra çadırlarında yapıldığını, ardından hastanelere nakillerin sağlandığını açıkladı.
Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."
Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız. pic.twitter.com/kAIfHYToTz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2023
Etiketler: Fahrettin Koca Deprem
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