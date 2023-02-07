Twitter hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlara yapılan müdahaleye ilişkin açıklamada bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız."