Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Etiketler: Deprem Recep Tayyip Erdoğan Somali
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