Bakan Kirişci, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Süleyman Elban ile yaptığı açıklamada, ülkenin 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadığını söyledi.

Devlet Su İşleri tesislerinin depremden zarar görmemesinin önem arz ettiğini belirten Kirişci, bölgede 140 tesisin yer aldığını belirtti.

Bakan Kirişci, şunları ifade etti:

"Bu bölge Adana Bölge Müdürlüğü olarak söylüyorum. Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan oluşan bölge müdürlüklerimiz. Bunların kendi görev alanları içerisinde yakın çevrede de olsa bu baraj ve göletlerin bir tehlike oluşturup oluşturmadığını da inceleme yoluna gittik. Bu çerçevede de bu 140 adet tesis ki bunların 110'u baraj, 30'u da gölet. Bu barajlardan 15'i de özel sektöre ait. Bu kısmını EÜAŞ ile işbirliği yaparak, onlardan aldığımız bilgiler üzerinden hareket ederek barajlarımızın durumunu değerlendirme imkanı bulduk. Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz."

Bakan Kirişci, Adana'daki özellikle Seyhan ve Çatalan barajlarıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.

Depremin 12 milyon 505 bin 851 kişinin yaşadığı 99 bin 600 kilometrekarelik 10 ili etkilediğini belirten Kirişci, ayrıca komşu ülkelerde de sarsıntının hissedildiğini hatırlattı.

Birbirine komşu illerin depremden etkilendiğini vurgulayan Kirişci, "Böyle durumlarda ilk koşanlar elbette komşu iller olur. Komşu ilden bir destek görememe veya her ilin kendi sorununu çözme çabası içerisine girmesi de artık kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu manada da elbette AFAD'ımızın koordinasyonunda depremle ilgili çalışmalar eksiksiz, noksansız devletimizin ve milletimizin bütün gücü sahaya yansıtılıyor olsa bile bu komşu illerdeki depremin varlığı da bahsetmiş olduğumuz çalışmalara bir gem vurmaktadır" diye konuştu.

Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sabahleyin saat 07.00'de Ankara'dan havalandık, Hatay'a gitmek üzere yola çıkmıştık ama Adana'ya inmek ve Adana'dan sonra da kara yoluyla Hatay'a erişmek durumunda kaldık. Bunu şu anlamda ifade etmeye çalışıyorum. Özellikle arama kurtarma ekipleri veya teknik birtakım yardımlar, araç gereç, insan kaynakları bütün bunların hepsinde bu bir negatiflik olarak, bir olumsuzluk olarak da ister istemez kendini gösterdi. Ülkemizin uzun bir aradan sonra pek çok ilinde kar yağışı başladı. Kar yağışlarının olmadığı yerlerde aşırı yağmur diyebileceğimiz yağışlar ki bugün gün boyu bulunduğum Hatay'da bu dediğim aşırı yağışları orada müşahede ettik. Tabii ki bunlar çalışmaları da ister istemez güçleştirmekte. Vatandaşlarımızın işini ve kurtarma ekiplerimizin işlerini de zorlaştırmaktadır."

"Enkaz altında kalan her bir vatandaşımız bizim için değerlidir"

Bakan Kirişci, bakanlık olarak 5 bin 664 personel, 1221 araç, 6 helikopter ve 1 uçakla sahada olduklarını vurguladı.

Bakanlığa ait misafirhanelerin konaklama kapasitesinin 6 bin 700 olduğunu anlatan Kirişci, bu anlamda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verdiklerini belirtti.

Kirişci, depremden etkilenen hayvanlara ilişkin de "Hayvanlarımız için de 1000 adet çadır bu 10 ilimize gönderilmiş durumdadır. Diğer taraftan deprem esnasında yaralanan hayvanlar için de bunların kesimi işlemini özellikle veteriner hekimlerimiz marifetiyle mobilize ederek de gerçekleştirmiş olduk. Et ve Süt Kurumu da bu kesilen hayvanlarla ilgili kendi alımlarını yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

Gece meydana gelen depremin ardından gündüz de yeni bir depremin yaşanmasının işleri zorlaştırdığını belirten Kirişci, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızda ister istemez bir panik oluştu. Evleri kendilerince dayanıklı veyahut depremden sağlam çıkmış olarak değerlendirilemediği için evlerine girmekten imtina eder hale geldiler. Halihazırda bu vatandaşlarımız için de onlara sunmuş olduğumuz başta fuar alanımız, gençlik merkezlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait misafirhaneler okullar yine hakeza onlar için yaklaşık 9 bin civarındaki vatandaşımız için buralar hizmet verir hale geldi. Buralar bu manada kullanılabilmekte. Bu çalışmalar başarılı bir şekilde yürütülüyor. 1549 personelle yürütülen bu çalışmada maalesef vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 105'e yükselmiş durumda ve yaralılarımızın sayısı da 1706'ya çıktı. Vefat sayılarını artırmadan, sabitlenmiş olarak inşallah sizlerle paylaşmayı arzu ediyoruz. Enkaz altında kalan her bir vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Bunların gün yüzüne çıkarılmaları ve normal yaşamlarına kavuşturulmaları için de büyük bir gayret gösteriyoruz."

Bakan Kirişci, deprem dolayısıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini anımsatarak, "İnşallah bu bizim ilan ettiğimiz son milli yas günümüz veya günlerimiz olur. Bu konuda da elbette hep birlikte çalışmalarımızı sürdürerek daha fazla sıkıntı yaşamadan süreci tamamlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.