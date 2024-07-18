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TRT Haber 18.07.2024 09:50

TOKİ taksitlerinin artış oranı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlendi

Bakan Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

TOKİ taksitlerinin artış oranı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlendi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."  

 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum TOKİ
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