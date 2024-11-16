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Gündem
TRT Haber 16.11.2024 11:23

TOKİ, Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 afet konutunu tamamladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 afet konutunun yapımı tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalar sürüyor. Günde ortalama 1500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor.

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor.

2025 yılı sonuna kadar Hatay'da 158 binden fazla konut ve iş yerinin teslim edilmesi öngörülüyor.

TOKİ, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurarak, 310 dönüm arazi üzerindeki 2 bin 681 konutun yapımını tamamladı.

"Çalışıyoruz, üretiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Gülderen Mahallesi'ndeki konutlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında konutlar ile depremzede vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaştığı videoya da yer veren Kurum, "Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan 'Allah razı olsun' duasını duyuyoruz ya, işte bu her şeye bedel." ifadelerini kullandı.

Konutuna yerleşen Hatice Ateş, videoda kurada ev çıktığını öğrendiğinde yaşadığı mutluluğu, "Eve geldiğimizde 'Gerçekten bizim mi?' diye düşündüm. Çok şükür yerleştik. Evim çok güzel. Çevre çok güzel oldu, her taraf ışıl ışıl. Bakan'ımız Murat Kurum ve bütün yetkililerin sayesinde biz evimize kavuştuk. Onlar olmasa, devletimiz olmasa kim yaptıracaktı? Allah razı olsun." sözleriyle anlattı.

TOKİ, Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 afet konutunu tamamladı

"Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bize umut verdi"

Hak sahibi Yalçın Konak ise "Evlerin, binaların bu kadar hızlı yükselmesi bizleri çok şaşırttı. Bize umut verdi. Bu kadarını bile beklemiyorduk. İşçilik olsun, malzeme olsun, evin planlaması çok kaliteli ve güzel." ifadelerini kullandı.

Konutlar devlet eliyle yapıldığı için kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettiklerini anlatan Konak, şunları kaydetti:

"Bakan'ımız Murat Kurum sadece burayı değil, depremi yaşayan insanları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerçekten koca yürekli bir insan. Gece gündüz demeden buraya gelip insanların sorunlarıyla derdiyle ilgilendi. Evlerimizde artık huzurlu, güvenli, rahat bir şekilde, umut dolu günler bizi bekliyor."

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Asrın Felaketi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Hatay TOKİ
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TOKİ, Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 afet konutunu tamamladı
TOKİ, Antakya Gülderen Mahallesi'nde 2 bin 681 afet konutunu tamamladı
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