A Milli Futbol Takımımız, Galler ile 11. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk edecek.

Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Galibiyet A Ligi'ni getirecek

4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

Gruptaki Karadağ-İzlanda maçı da TSİ 20.00'de başlayacak.

Kenan Yıldız forma giyemeyecek

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası bulunan Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek.

Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül ve Ahmed Kutucu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

Türkiye'nin aday kadrosu

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Bizim Çocuklar, Galler ile 11. kez karşılaşacak

Milliler, Galler ile tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'nde birer, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4'er olmak üzere rakibine 10 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İlk maç 1978'de

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.

Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler, 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

Son maç berabere

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 6 Eylül 2024'te UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

10 gollü maç

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.

Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Son 3 maçta yenilgi yok

Türkiye, rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybetmedi.

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı. Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan ilk karşılaşma ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç (Türkiye - Galler) 06.09.2024 Cardiff UEFA Uluslar Ligi 0-0 21.11.2023 Cardiff Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 16.06.2021 Bakü EURO 2020 0-2 20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4 14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0 25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4 21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Montella: Yolumuza devam edeceğiz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ile Kayseri'de yapacakları maça ilişkin, "Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, bugünkü maçın önemli olduğunu bildiklerini ifade etti.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ligde ilk hedefimiz A Ligi'ne çıkabilmek. Zorlu bir maç olacağını biliyoruz, biz kendi futbolumuza konsantre olarak, istediğimiz futbolu oynayarak da sonucu istediğimiz gibi alacağız. Elimizden ne geliyorsa üst lige çıkmak için yapacağız. Maçla alakalı hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Seyircimizin karşısında gruptan birinci olarak çıkabilirsek mutlu olacağız. Son maça da bırakırsak hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Roma'dan teklif aldığı iddiası

Bir basın mensubunun, İtalya ekiplerinden Roma ile isminin anıldığını hatırlatması üzerine Montella, şunları kaydetti:

"Spekülasyonlar var. Bunları duymak bana keyif veriyor. Futbolcularımız büyük iş başarıyor ki hoca bile artık spekülasyonlara dahil edilebiliyor. Bir ay önce Premier Lig'den bahsediliyordu, bir ara farklı bir ligden bahsediliyordu. Biz bir aileyiz. Herkes milli takım zamanını dört gözle bekliyor. Bu anları yaşamak da çok keyifli. Şunun da altını çizmek lazım, böyle bir şey olduğunda ilk görüşeceğim insanlar başkanımız ve futbol sorumlumuz olur. O yüzden kendimi yormam hiçbir şekilde."

"Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak"

Geldiği günden itibaren çok özel sonuçlar aldıklarını aktaran Montella, "Futbolcular olmasaydı bunu yapamazdık." dedi.

En büyük gururun da son İzlanda maçındaki ortamları olduğunu vurgulayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "İzlanda maçında kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama elimizden gelen her şeyi yaparak kazandık. Benim için gurur verici olmuştu. Bizim takım olarak kimliğimiz var. Her şartta beraberiz. Gelişebilecek bir milli takımımız var. Futbolda hem yükselirsiniz hem aşağı çekebilirler. Bizim hedefimiz her zaman en iyisini yapmak." diye konuştu.

"Sakatlıklar hepimizi üzdü"

Sakatlığı bulunan oyunculara da değinen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar da son anda sakatlandı, İrfan da yetişemedi. Ahmed Kutucu'yu da yetiştiremedik. Bunlar üzücü. Deniz'in sakatlığı da bizi çok üzdü. İlk defa bizimle milli takıma katıldı ve güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Ferdi'nin gidişi de bizi üzdü. Bunlar bizi üzüyor ama planlarda bir değişiklik olmayacak."

Son maçta gururlandığını vurgulayan Montella, "Umarım yaklaşımımız son İzlanda maçındaki gibi olur. Son maçta gururlandıran tablo vardı. 89. dakikada baskı yapan oyuncumuz vardı ve bu golü getirdi. Aynı kazanma gayretiyle bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir tablo." ifadelerini kullandı.

Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor

Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün

A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.

Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.