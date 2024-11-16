Bakan Fidan: ABD'ye yüklenmesi gereken konular var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, ABD seçimleri sonrası Türkiye-ABD seçimleriyle ilgili konuştu. Terörle mücadelede asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Fidan, "Almamız gereken pozisyonlar var. Yapmamız gereken ev ödevleri var. Amerikalılara yüklenmemiz gereken konular var. Bunları iyi yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelede kararlılık

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Fidan, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe de değindi.

Fidan, "Tehdit kalkana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz bunun neticesinde bölgedeki müttefikler ve diğer devletler bizim ciddiyetimizi anladılar" açıklamasını yaptı.

"Trump sözünü tutmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gündeminde Gazze'deki İsrail katliamı da vardı.

Bakan Fidan, "Umarız Trump bu konuda kendi tabanına, Amerikan halkına ve dünyaya verdiği ‘Savaş çıkarmayacağım buna engel olacağım’ sözünün arkasında durur ve bu konuyu özellikle Filistin coğrafyasını bu meselenin parçası yapar" şeklinde konuştu.

Suriye ile ilişkiler

Bakan Fidan, Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Fidan, "Bir numaralı konu irade beyanıdır burada cumhurbaşkanımız kamuya açık şekilde irade beyanı en üstten yaptığı için demokratik ülke liderinin açıklaması önemlidir. Problem muhataplarımız anlamakta güçlük çekiyorlar" dedi.